Bonus Inps, Nichelino in Comune e nove circoli del Pd invitano Sarno a dimettersi: "Serve un passo indietro"

Dopo aver annunciato la sua autosospensione dal partito e la decisione di devolvere sei mesi di stipendio in favore dei lavoratori in difficoltà, fondando un comitato di cui sarà presidente l'ex procuratore Giancarlo Caselli, questo non gli è bastato per ricevere critiche e richieste di dimissioni da parte degli avversari politici, dal M5S a Forza Italia. La novità delle ultime ore, dopo la difesa (d'ufficio) da parte del Partito democratico, è che anche esponenti e forze politiche a lui vicini gli hanno chiesto di fare un passo indietro.

Nichelino in Comune, il movimento che fa parte della maggioranza che sostiene il sindaco Tolardo (della cui squadra, fino al giugno 2020 faceva parte lo stesso Sarno, ndr), che nella giunta è rappresentato dall'assessore Valentina Cera, ha diffuso un comunicato nel quale chiede al consigliere regionale un atto di coraggio: "Per rispetto dei fisiologici passaggi politici e delle legittime valutazioni e riflessioni personali abbiamo atteso ad esprimere la nostra posizione ufficiale in merito alla deplorevole vicenda Bonus INPS Covid. Ma adesso consigliamo a Diego Sarno, sulla cui onestà nulla abbiamo da eccepire, di essere conseguente con quanto sempre affermato nel corso della sua storia personale, per salvaguardare la credibilità di quella stessa storia e del progetto futuro che riguarda la Città di Nichelino".

"Già nei giorni precedenti abbiamo chiesto (assieme a tutti gli altri partiti del centro sinistra) ai deputati e consiglieri leghisti coinvolti di dimettersi. Non possiamo e non vogliamo ora applicare il principio dei due pesi e due misure. Chi ricopre ruoli istituzionali ha ancora più doveri di un comune cittadino", prosegue la nota di Nichelino in Comune. "Un volontario, vero e coraggioso passo indietro affermerebbe in maniera inequivocabile tale principio, permettendo oltretutto a Sarno di poter legittimamente continuare ad essere una risorsa per il nostro territorio".

"Ci rendiamo conto della difficoltà umana di intraprendere tale decisione ma confidiamo nel fatto che Sarno saprà con forza agire coerentemente con il proprio percorso personale e politico". Infine, arriva una bella tirata d'orecchi per la sua recente iniziativa: "Da ultimo non possiamo che dirci in forte disaccordo con la possibilità prospettata di “lavare il peccato” attraverso una “beneficenza” verso i lavoratori in difficoltà", conclude Nichelino in Comune.

"Questa opzione oltre a creare un pericolosissimo precedente suona irrispettoso nei confronti dei lavoratori e disoccupati che ogni giorno lottano per sopravvivere. Questa vicenda ci addolora sotto il profilo umano, purtroppo Diego ha sbagliato. Un errore che non può certo pagare, in termini di credibilità e disaffezione, la collettività che crede in una Politica diversa possibile".