Basket, a Bardonecchia la terza edizione del “3 VS 3 CHALLENGE”,

Sabato 22 agosto nel Palazzetto dello Sport di via Mallen, 1 si disputa a partire dalle ore 19.00 la terza edizione del “3 VS 3 CHALLENGE”, evento di pallacanestro aperto a squadre composte di quattro giocatori, di cui tre sempre in campo, le cui iscrizioni termineranno venerdì 21 alle ore 17.00, con premi in natura, cena, aperitivi, buoni spesa, offerti da alcuni operatori commerciali, per le prime tre squadre classificate.

La manifestazione sportiva è organizzata dalla Polisportiva Bardonecchia, fiduciaria del Comune di Bardonecchia per la promozione delle attività sportive, presieduta da Marco Marino, affiliata per il basket al CSI (Centro Sportivo Italiano), nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie anti COVID 19.

“Sto elaborando un protocollo per organizzare al meglio ed in piena sicurezza questo evento – dice mister Roberto Petrocchi responsabile tecnico della Polisportiva Bardonecchia, sezione basket - che in passato ha registrato l’affermazione di una squadra di villeggianti e di una compagine capitanata dal bardonecchiese Andrea Ugetti. Per questa edizione contiamo di allargare la partecipazione, oltre che ai residenti e ai villeggianti, anche a qualche squadra francese”.

Per chi viene da fuori Bardonecchia è previsto un pernottamento convenzionato contattando Roberto Petrocchi, mobile 3407704436; E-mail roberto.petrocchi65@gmail.com , disponibile per ricevere le iscrizioni e per fornire ulteriori e più approfondite informazioni.