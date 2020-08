Moncalieri, il sindaco Montagna lavora al dossier scuola per la ripartenza di settembre

L'occasione è stata quella degli auguri di buon ferragosto "a quelli che hanno lasciato la città per qualche giorno di vacanza e a quelli che sono rimasti a Moncalieri".Il sindaco Paolo Montagna ha spiegato di essere nel suo ufficio "perché l'emergenza non è ancora conclusa".

Ci sono le elezioni che si avvicinano, con l'appuntamento del 20-21 settembre prossimi, ma c'è anche una gestione ordinaria che merita una attenzione speciale. "Restiamo per monitorare la situazione dell'emergenza e organizzare le misure per il rientro di settembre", ha aggiunto il primo cittadino.

"Tra queste, stiamo lavorando al dossier per la ripartenza delle scuole, pur nella incertezza delle regole del gioco che ancora dal Governo e dalla regione non sono chiare". Il sindaco di Moncalieri, però, ha sottolineato di avere in mente "due obiettivi: riaprire le scuole con i bambini e i ragazzi tutti insieme in aula e soprattutto tutto il giorno".

"Ripartiremo con gli aili nido il 1° settembre e con le scuole il 14. Avremo modo nelle prossime settimane di capire come riapriremo, ma stiamo lavorando con questo intento", ha concluso Montagna. Anche se è ferragosto, la ripresa è già dietro l'angolo.