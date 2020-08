Scontro auto-moto in via Giordano Bruno, il centauro trasportato in condizioni gravissime al Cto

Notte e prima mattina ricca di interventi da parte dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. L'incidente più grave è avvenuto attorno alle 6.30 in via Giordano Bruno, allaltezza del civico 165, a seguito di uno scontro tra auto e moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di circa 50 anni, rimasto gravemente ferito: dopo aver ricevuto le prime cure, è stato intubato e poi trasportato in codice rosso al Cto.

Vi sono state, invece, alcune persone intossicate a seguito dell'incendio di un appartamento alla Falchera avvenuto verso le 3 della notte, in via delle Querce 33: tutti codici verdi, per fortuna, non vi è stato alcun ustionato.

Il rogo sarebbe scaturito per un corto circuito ad una lampada in un'abitazione al secondo piano. Sono state evacuate dieci persone, cinque delle quali sono state poi accompagnate al Giovanni Bosco per ragioni di sicurezza, ma non si segnalano feriti.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabineri.