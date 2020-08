Borse di tendenza 2020: tutti i modelli da non perdere

Le borse si sa, al pari delle scarpe, sono senza dubbio gli accessori più amati dalle donne in ogni stagione.

Quando acquistiamo una borsa puntiamo senza dubbio sulla comodità e la praticità senza dimenticare il lato estetico e il brand di tendenza: è senza dubbio uno degli accessori chiave del guardaroba femminile.

Dalla borsa a spalla formato maxi come quella di Max Mara fino a quella mini in versione marsupio firmata Fendi, dalle clutch di Bottega Veneta alle minibag di Gucci, non esiste look da giorno o da sera che non desideri avere come protagonista una bella borsa.

Il momento ideale per investire su un modello griffato è questo: in questo momento troverete a prezzi davvero scontati moltissime borse Gucci originali , pochette di Bottega Veneta, borse marsupio Fendi e tanto altro ancora.

Ma quali sono i modelli di tendenza del 2020? Scopriamolo insieme.

Animalier

Quando parliamo di animalier facciamo riferimento non soltanto al leopardato ma anche al pitonato, allo zebrato, al tigrato: questo stile riguarda tutto ciò che ricorda il mantello di un animale esotico, ovviamente non a tinta unita.

Una borsa in questo stile rappresenta la scelta ideale per rendere più audace e grintoso anche il look più semplice.

Stampa coccodrillo

Che siano handbag, shopper o tracolle, le borse a stampa coccodrillo si guadagnano sempre un posto d’onore nel nostro guardaroba: la scelta ideale per elevare i look più basic e sobri ed aggiungere quella dose di charme che non guasta mai.

Davvero versatili e sofisticati i modelli a tracolla di Jimmy Choo e le mini bag di Coccinelle.

Borsa grande + mini bag

I brand più famosi hanno proposto sulle passerella la combo borsa grande e borsa piccola, indossate nello stesso momento, sulla stessa mano, come se la borsa piccola rappresenti un completamento necessario a quella grande.

Borsa imbottite o padded

Dopo vari anni trascorsi in sordina, ritornano in scena le borse padded ossia i modelli con imbottitura. La morbidezza resta la componente principale di questa tipologia di borsa che può essere caratterizzata da un motivo a trapunta raffinato (come i modelli proposti da Chanel) o intrecciato (come le borse a tracolla di Bottega Veneta).

Belt bag

Letteralmente borsa cintura, è un modello a metà tra un marsupio, una cintura e una classica clutch, ma con un design davvero originale e femminile.

La tracolla e il manico spariscono e al loro posto troviamo una vera e propria cintura regolabile: la belt bag dunque si porta in vita come un vero e proprio marsupio.

Davvero iconica quella di Gucci rivestita in tela con il motivo iconico del marchio e quella di hermes in stile vintage.

Hobo bag

Infine abbiamo le hobo bag, ossia le borse a spalla o a mano dalle linee morbide che ricordano il fagotto “da vagabondo” dal quale traggono il nome.

Il modello più iconico resta è quello in pelle intrecciata di Bottega Veneta ma è davvero molto carina anche quella dalla texture goffrata di Valentino.