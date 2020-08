Agosto al Museo Egizio: 20mila visitatori nelle prime due settimane

Sono stati circa 20 mila gli ingressi al Museo Egizio nelle prime due settimane di agosto, a seguito della reintroduzione dell’orario ordinario, con sette giorni di apertura su sette: alta l'affluenza in particolare nella settimana di Ferragosto, con giornate che hanno registrato il "tutto esaurito".

Un dato molto positivo, anche a fronte dei ridotti flussi turistici e delle norme di sicurezza in vigore per la visita: il pubblico osserva con disciplina le prescrizioni e il Museo ha saputo confermare la fiducia dei visitatori, che apprezzano la possibilità di visitare la collezione torinese con calma e senza alcun affollamento in sala. Buono l’apprezzamento del pubblico anche rispetto alle nuove tariffe: in particolare il Family Ticket, introdotto a partire da giugno, è stato acquistato da oltre il 20% dei visitatori.

“Siamo davvero soddisfatti dei numeri registrati finora, che confermano la nostra scelta di tornare a un orario di apertura più ampio", dichiara Christian Greco, direttore del Museo Egizio. "Siamo anche profondamente grati pubblico, che continua a venirci a trovare, numeroso ma in condizioni di assoluta sicurezza, sia dall’Italia sia in parte dall’estero".

"Per questo abbiamo deciso di adottare l’orario ordinario anche per il mese di settembre - ha concluso il direttore dell'Egizio - per continuare a garantire l’accessibilità di un patrimonio che appartiene a tutti”.



