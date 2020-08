Juve, l'ex Tudor potrebbe far parte dello staff di Pirlo

In attesa delle prime decisioni sul fronte mercato, Andrea Pirlo sta definendo lo staff che lo affiancherà alla conduzione della Juve, dopo che la società gli ha affidato la panchina che fino al 7 agosto era di Maurizio Sarri.

In queste ore si parla di un altro ritorno in bianconero, dopo quello del neo tecnico. Pirlo, infatti, vorrebbe come suo assistente Igor Tudor, che però è attualmente sotto contratto con l'Hajduk Spalato. Il gigante croato era stato difensore della Juve tra il 1998 e il 2005 (112 presenze e 15 gol), prima di tentare la carriera da allenatore, dopo aver appeso gli scarpini.

In Italia è stato alla guida dell'Udinese, dalla quale fu esonerato nel novembre del 2019, dopo aver condotto i friulani alla salvezza nel campionato precedente. Ora potrebbe scoccare l'ora del ritorno in bianconero.

E mentre si parla di un interesse per l'attaccante del Barcellona Suarez, un ex balugrana, fresco acquisto della Juve, è finito nei guai. Il centrocampista Arthur, atteso a Torino nei prossimi giorni per cominciare la nuova avventura con la maglia bianconera, è risultato positivo all'alcoltest dopo essere stato coinvolto nella notte in un incidente stradale a bordo della sua Ferrari.

Per questo episodio il brasiliano è stato multato di 500 euro e penalizzato di quattro punti sulla patente di guida.