L'invito dei Moderati al Pd: "A Torino non serve un sindaco che parli coi 5 Stelle"

In una lunga intervista con un quotidiano nazionale, il segretario regionale del Pd Paolo Furia ha espresso l'auspicio che il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni del 2021 a Torino sappia dialogare con il M5S. I moderati, storici alleati del Partito Democratico, hanno avuto una reazione piuttosto fredda.

"A Torino serve un sindaco coraggioso, un sindaco che parli con le attività produttive, con le categorie economiche. Un sindaco che parli ai torinesi rimasti indietro, a chi fa più fatica, e costruisca prospettive concrete di crescita", hanno scritto in una nota il leader nazionale Mimmo Portas e la presidente della Circoscrizione 6 Carlotta Salerno.

"Un sindaco che non faccia solo annunci sui social, che sia credibile, che costruisca per Torino relazioni e opportunità. Torino ha bisogno di questo, non certo di un Sindaco che parli ai 5 stelle".