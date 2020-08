Volley Parella, domani riparte la stagione

Il Volley Parella Torino riparte domani, martedì 18 agosto, dopo centosessantaquattro giorni di stop forzato a causa dell’emergenza Covid 19. Tanti sono i giorni trascorsi dal 7 marzo, data dell’ultimo match disputato (e vinto) dai ragazzi di coach Simeon in quel di Trento in un’atmosfera già surreale dovuta alla chiusura al pubblico per le norme anti coronavirus.

Il raduno della rinnovata rosa targata ViviBanca che affronterà la prossima Serie A3 è fissato per domani alle ore 18. In attesa di poter rientrare al Pala Cupole (a partire dal 24 agosto), Mazzone e compagni si incontreranno per svolgere il primo allenamento della stagione 2020/2021 presso la palestra di via Rosolino Pilo 26. Si ringrazia la società Safa 2000 per aver messo a disposizione la struttura. Con la situazione logistica e sanitaria in continua evoluzione, il programma di queste prime sedute prevede un allenamento al giorno sul campo, due sessioni di pesi (mercoledì e venerdì) e lavoro su sabbia il giovedì mattina.

In scrupolosa osservanza delle norme contenute nei decreti ufficiali e nel protocollo emesso dalla Fipav, saranno ammessi in palestra soltanto gli atleti e i membri dello staff, sotto il controllo del cosiddetto “Covid Manager”. Non sarà possibile far assistere il pubblico. Nonostante le difficoltà i nostri ragazzi non vedono l’ora di poter tornare sottorete per prepararsi a una grande stagione.