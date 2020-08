Mattinata fatale per due motociclisti: uno scontro mortale in tangenziale, l'altro in corso Orbassano

Due motociclisti sono morti questa mattina in due diversi incidenti stradali: uno è avvenuto in tangenziale, un altro in corso Orbassano.

Partiamo dal primo. Il motociclista ha perso la vita dopo che la sua moto si è schiantata a terra dopo essersi scontrata con un'auto: sulla dinamica esatta sono però ancora in corso le indagini della polizia stradale. Accanto all'uomo, per cui non c'è stato nulla da fare in quanto già non respirava all'arrivo dei soccorritori, c'era però anche una donna, lei sì ancora viva e immediatamente soccorsa e trasportata dall'elicottero del 118 all'ospedale Cto in codice giallo. L'incidente è avvenuto all'altezza del comune di Nichelino: la moto stava percorrendo la tangenziale in direzione Nord. Lo svincolo è stato chiuso per permettere i soccorsi e successivamente per rimuovere i mezzi incidentati.

Il secondo decesso si è invece registrato in corso Orbassano, a Torino, all'altezza del civico 249, tra via Boston e via San Marino. Qui, poco dopo le 9, un altro scontro, terribile, tra un'auto, una Fiat Panda, e una moto, un'Aprilia. L'impatto, frontale (la moto viaggiava verso corso Cosenza, l'auto in direzione centro città), è stato violentissimo, tanto da deformare la parte anteriore della macchina. Il motociclista, 50 anni, è morto poco dopo lo scontro, sul posto. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte dell'equipe del 118 giunta in pochi minuti. Illesa la donna alla guida della Panda.