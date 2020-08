Reale Mutua Basket Torino, Matteo Battuello sarà ancora il preparatore fisico della squadra

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare che Matteo Battuello sarà ancora il preparatore fisico della compagine gialloblu.

Laureatosi presso il S.U.I.S.M di Torino, dal 2013 al 2016 preparatore fisico del settore giovanile (categorie elité e serie D maschile) e istruttore di minibasket presso la società U.S.A.C. Rivarolo basket 2009 e allenatore della categoria esordienti e under 13. Dal 2014 al 2018 Preparatore fisico del settore giovanile e 2° preparatore della prima squadra di Pallacanestro Biella. Lo scorso anno, oltre alla formazione di coach Cavina, segue l'U18 e la C Gold di Campus. Una conferma importante nella costruzione del team per questa stagione, nell’ottica della continuità di lavoro.