Basket, un nuovo "coach" per la Akronos Moncalieri: Ezio Dau

La Libertas Moncalieri è lieta di comunicare che per la stagione 2020/2021 allo staff della Akronos Moncalieri verrà aggiunta una nuova figura professionale, il “coach”, rappresentata da Ezio Dau.

Ezio non disegnerà rimesse, né si occuperà di schemi, ma svolgerà per lo staff e la squadra l’attività di “coaching”, ovvero di ottimizzazione della performance. Benvenuto Ezio!

LE PAROLE DI EZIO DAU

“Conosco da lungo tempo il mondo PMS e mi piaceva l’idea di proporre un progetto del genere ad una squadra giovane e dinamica come la Akronos Moncalieri. Quello che fa il coaching è mettere tutti nelle condizioni migliori di fare il proprio lavoro, io sono pienamente convinto che fare coaching all'interno di una società – sia per ottimizzare il lavoro dello staff che quello della squadra – sia una risorsa aggiunta, come aver un buon preparatore atletico o un buon fisioterapista. Lavorando sull'ottimizzazione delle risorse anche una società organizzata come PMS può avere dei vantaggi”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ALESSANDRO CERRATO

“Siamo molto contenti di poter aggiungere questa nuova figura professionale nel nostro staff. Era un progetto che avevamo in mente da un po’ di tempo e appena ci siamo trovati con Ezio l'intesa è stata subito massima. Da sempre la nostra attenzione è rivolta a 360° al benessere delle nostre giocatrici e dei membri dello staff, quindi siamo orgogliosi di poter aggiungere un mattoncino in più alla crescita della nostra società”.