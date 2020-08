Vacanze 2020 Made in Piemonte, Coldiretti: "Vince la rete di Campagna Amica"

Visite in cantine, mercati, punti vendita aziendali e agriturismi. E’ questo il trend delle vacanze Made in Piemonte per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori, ottimizzare il rapporto prezzo/qualità e garantirsi una spesa sicura. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè che evidenzia come si tratti di una tendenza favorita dalla crescita del turismo di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, per evitare pericolosi affollamenti con l’emergenza coronavirus.

“Si è verificata una svolta patriottica importante - spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - in un momento in cui la mancanza quasi totale di turisti stranieri ha fatto venir meno una fetta importante della clientela particolarmente sensibile alla qualità e sostenibilità dell’alimentazione. Per il Piemonte è l’occasione di poter far apprezzare il suo grande patrimonio enogastronomico che vanta 14 Dop, 9 Igp, 18 Docg e 42 Doc: una biodiversità da preservare e che ci distingue per l’alta qualità dei prodotti acquistabili presso la rete di Campagna Amica. Il cibo, infatti, è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada. I nostri agriturismi sono stati scelti da molti turisti proprio per poter fruire di esperienze dirette e di una cucina genuina, oltre a poter conoscere non solo il prodotto, ma anche la storia, la cultura e la tradizione che racchiude. In un momento difficile per l’economia e l’occupazione nazionale acquistare prodotto del territorio significa anche aiutare l’economia e l’occupazione locale e per questo Coldiretti continua ad essere impegnata nella mobilitazione #MangiaItaliano”.