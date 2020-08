In fiamme un camion sull'A6 Torino-Savona nei pressi di Carrù, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco sull'autostrada A6 Torino-Savona per un guasto a un camion.

Il mezzo pesante stava procedendo in direzione Savona quando a 200 metri dall'uscita per Carrù si è fermato in uno slargo autostradale a causa di un incendio che avrebbe interessato la ruota del tir. Sul posto per la messa in sicurezza i vigili del fuoco di Fossano e Mondovì.

L'episodio non ha avuto particolari ripercussioni sul traffico autostradale. La messa in sicurezza del veicolo è terminato dopo circa un ora di intervento.