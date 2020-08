Lunedì 24 agosto riaprono al pubblico le sale lettura delle Biblioteca di Chieri

Dobbiamo continuare ad osservare alcune semplici regole che, ormai, sono entrate a far parte del nostro quotidiano, in particolare, nell'accesso ai luoghi pubblici: necessario igienizzare le mani, indossare la mascherina, rispettare le distanze di sicurezza.

E' possibile accedere a tutte le sale della biblioteca, scegliere e prelevare autonomamente dagli scaffali libri, cd, dvd e riviste.

per il prestito. Possiamo accogliere massimo 20 persone in sezione Adulti e 6 persone (o nuclei) nello spazio Bimbi della Sezione Ragazzi, quindi consigliamo un tempo di permanenza ragionevole per permettere l'accesso a tutti.

Sono a disposizione 100 postazioni per lo studio e 4 PC per la navigazione in internet, necessaria la prenotazione telefonica al numero 011.9428.400