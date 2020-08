Aurora: multati tre esercizi, sequestrata cocaina e arrestato per spaccio un pregiudicato

Questa notte il Comando Sezione VII (Aurora - Vanchiglia - Madonna del Pilone) della Polizia Municipale ha coordinato un servizio di controllo del territorio ad ampio spettro con gli agenti del medesimo Comando della Polizia di Stato che ha riguardato attività commerciali, viabilità e verifica dei documenti di alcuni soggetti.

Gli agenti hanno controllato 3 attività di somministrazione di bevande e alimenti, due Kebab gestiti da uomini di nazionalità marocchina e un bar gestito da persone di origine albanese, ubicati in corso Casale, corso Giulio Cesare e via Maria Ausiliatrice. In totale sono state 5 le contravvenzioni comminate per problematiche inerenti le condizioni igieniche dei locali, per un ammontare complessivo di 3.070 euro.

Dentro ai locali e nelle immediate vicinanze sono state controllate 27 persone risultate tutte in regola mentre, un veicolo in transito nelle zone sottoposte a controllo, è stato fermato e sanzionato per mancata copertura assicurativa del mezzo.

I controlli hanno infine portato all’arresto di un uomo per spaccio e detenzione di sostanze e al sequestro di 97 grammi di cocaina rinvenuti durante la perquisizione dell'alloggio dello stesso uomo. Si tratta di un 45enne pregiudicato di nazionalità marocchina.