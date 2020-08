Fa un incidente con un'auto rubata, poi si finge "testimone": i poliziotti lo scoprono e lo denunciano

E’ mattina presto ed una Fiat Punto bianca, dopo alcune manovre azzardate, impatta contro un albero nei parcheggi del Palavela. Invece di scendere per constatare i danni e per chiedere aiuto, il conducente e i passeggeri si danno immediatamente alla fuga.

Un cittadino che assiste alla scena allerta subito la polizia. La pattuglia del commissariato Barriera Nizza giunta sul posto trova il veicolo sopra un'aiuola, con il motore ancora acceso e le portiere aperte. Il mezzo ha le gomme lacerate, gli airbag esplosi e il paraurti anteriore schiacciato contro un albero. Dai primi accertamenti l'auto risulta rubata.

I poliziotti contattano il carro soccorso, che riferisce loro di aver ricevuto poco prima la telefonata di due ragazzi che richiedevano assistenza per la foratura di due pneumatici. Quindi gli operatori chiedono al carrista di mettersi nuovamente in contatto con i richiedenti nella speranza di rintracciarli. Al telefono, però, risponde il titolare di un bar in zona Lingotto dove si erano rifugiati i tre giovani.

Il barista riferisce allora di aver prestato il telefono a un cliente, ancora presente nel bar, e lo mette in contatto con il carrista. A quel punto il giovane chiede al carrista se sul posto fosse presente la polizia per poi dichiarare che la Fiat Punto era stata rubata. Insomma, si spaccia come una sorta di testimone incolpevole, senza ammettere di essere lui l'autore del furto.

Mentre la conversazione è ancora in corso, i poliziotti si dirigono velocemente presso il locale da cui era partita la chiamata. All'esterno trovano il titolare che indica loro la direzione di fuga dei tre soggetti. I primi due vengono fermati dopo essersi nascosti sotto un balcone coperto da alcune tende parasole, il terzo viene bloccato poco dopo. Quest'ultimo, un italiano di 19 anni, perquisito personalmente, viene trovato in possesso di un coltello multiuso della lunghezza di 19 cm e due involucri contenenti marijuana per circa 14 grammi. Estesa la perquisizione anche al domicilio del diciannovenne, gli agenti del commissariato rinvengono due tessere sanitarie e una carta prepagata appartenenti a terzi.

Tutti e tre i soggetti, due dei quali minorenni, vengono così denunciati per ricettazione, mentre il diciannovenne viene indagato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente e porto di armi oggetti atti a offendere.