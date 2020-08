Un uomo di 67 anni residente a Fiano è morto nel tardo pomeriggio di oggi sulla provinciale 1 della Mandria.

Era al volante di una Fiat Panda che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un Fiat Doblò diretto a Lanzo. L'incidente si è verificato all'altezza del distributore Tamoil: il 67enne è morto sul colpo.

La provinciale è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per permettere l'afflusso dei mezzi di soccorso e i rilievi da parte degli agenti della polizia stradale.