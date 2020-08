Atletica, in Valle di Susa i tricolori di corsa in montagna

I titoli italiani, giovanili e assoluti, di corsa in montagna saranno assegnati oggi e domani, sabato 22 e domenica 23 agosto, in Valle di Susa.

A Venaus correranno gli atleti delle categorie Allievi e Cadetti, a Mompantero gli juniores. La corsa per il titolo assoluto domenica mattina a Susa, alla 32/a edizione del 'Challenge Stellina-Memorial Partigiani Stellina'. La scelta di spalmare le gare in tre comuni è stata fatta da Atletica Susa e Comitato Organizzatore per due motivi: dare risalto a più comuni della Valle ed evitare assembramenti, nel rispetto delle norme per contenere il contagio da Covid. Oltre 700 gli atleti attesi nei due giorni di gara.

Il Challenge Stellina partirà dall'Arco di Augusto a Susa e arriverà a Costa Rossa, frazione Braida, sui sentieri che il 26 agosto 1944 videro la brigata partigiana comandata da Aldo Laghi (alias Giulio Bolaffi) sconfiggere i nazisti. La corsa varrà anche come prova di selezione per i Mondiali di Lanzarote, in agenda il 13 e 14 novembre.