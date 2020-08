Pavarolo, dal 26 settembre "Dona ferentes" presso lo studio-museo di Casorati

Il Comune di Pavarolo, in collaborazione con Archivio Casorati, comitato scientifico Studio Museo Casorati, presieduto da Francesco Poli, associazione Plug IN, Residenze Casa Casorati, con il coordinamento della sindaca di Pavarolo, Laura Martini, promuove, nella stagione autunnale 2020, il progetto “Memorie e Visioni Contemporanee. Lo Studio Museo Felice Casorati e il Borgo di Pavarolo dialogano con l’Arte Emergente”.

Come Felice Casorati e Daphne Maugham, Francesca Ferreri e Manuele Cerutti, due affermati artisti con esperienze internazionali, sono una coppia nella vita, e nella mostra di settembre presenteranno nuovi lavori che permetteranno di scorgere le loro influenze reciproche in un gioco di specchi. L’esperienza intensiva a Pavarolo, le caratteristiche del luogo, capace di esistere nel presente e al di là di esso, hanno permesso agli artisti di immergersi nel proprio lavoro con verità e concentrazione, indagando ad esempio nuove modalità di ridefinizione di un genere classico quale la Natura Morta, caro alla ricerca espressiva e compositiva di entrambi e protagonista di molte opere sia di Felice che di Daphne.

La mostra si svilupperà come continuazione e ampliamento anche negli spazi di Emporium Project lungo la via Maestra, strada centrale di Pavarolo. Qui i due artisti, ognuno gestendo autonomamente il proprio spazio, offriranno al pubblico la possibilità di vedere, percepire, sentire un ampliamento del proprio lavoro da un punto di vista più intimo e individuale, attraverso disegni e installazioni progettate per l’occasione. Il paese si animerà e i diversi luoghi abitati dalle opere d’arte concorreranno a completare la visione unitaria che sarà il pubblico ad elaborare e definire con il proprio spostamento.

Il Comune di Pavarolo, nonostante l’attuale situazione straordinaria di emergenza globale, in risposta alle esigenze del territorio, si muove inviando un forte segnale di continuità rispetto ad eventi che hanno scandito, e continueranno a farlo in futuro, le stagioni culturali del paese e dell’intera collina limitrofa, divenendo appuntamento annuale anche per i torinesi. Tutte occasioni inoltre per riportare su Pavarolo l’attenzione di un pubblico proveniente da diverse estrazioni sociali e culturali oltre che territoriali.