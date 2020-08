Comunali 2021, Versaci: "Stati Generali del M5S Torino per definire programmi. Eventuale ricandidatura di Appendino va sostenuta"

No ad alleanze PD-M5S alle comunali di Torino "per battere la destra, rischiando l'effetto contrario", sì agli Stati Generali del Movimento Torino con l'obiettivo che le 5 Stelle continuino a brillare sul capoluogo dal 2021. Dopo la pausa estiva, torna a ribadire il suo pensiero l'ex Presidente della Sala Rossa Fabio Versaci.

Per il fedelissimo di Appendino i pentastellati devono fare quadrato per capire "che temi e programmi vogliamo portare avanti, su cosa puntare e come dare continuità ad un'amministrazione che, pur con tutte le difficoltà incontrate, ha iniziato a cambiare davvero la città" .

E secondo Versaci qualsiasi intesa per le amministrative tra PD-M5S, come accaduto per le regionali della vicina Liguria sul nome di Ferruccio Sansa, non è più praticabile perché "il PD locale, anche dopo l'alleanza nazionale, ha alzato ancora più il tiro nei nostri confronti inasprendo il dibattito".

"Sono sicuro al 100% - chiarisce poi- che il PD locale non sosterrà mai Appendino e io, come credo tutta la base del Movimento, non potremmo mai sostenere un candidato del PD che esce dalla primarie".

Al contrario, se Chiara Appendino decidesse di ricandidarsi a sindaco, il "Movimento avrà il dovere il sostenerla anche se ci saranno i nostalgici delle origini che, come hanno fatto con Raggi, si dissoceranno, ma amen".