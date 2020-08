Elezioni a Moncalieri, "Montagna sindaco": impegno civico al servizio della città

Nel percorso verso l’appuntamento elettorale del 20-21 settembre a Moncalieri ci sarà anche la lista civica “Montagna Sindaco” a fianco di Paolo Montagna. Lo slogan è evocativo: “Né a destra. Né a sinistra. Avanti!”.

Un messaggio chiaro e potente per una lista che, lontana dai partiti tradizionali e dalle logiche politiche, intende valorizzare l’impegno dei cittadini per la propria città. La formazione nasce dall’appello che il primo cittadino aveva rivolto alla cittadinanza a gennaio 2020 per raccogliere le adesioni di chi si riconoscesse nel progetto avviato da Montagna nel 2015 per la ripartenza di Moncalieri.

Chiunque poteva comunicare la propria disponibilità alla candidatura attraverso un modulo online creato dal sindaco. Tra le decine di sottoscrittori, tutti hanno potuto incontrarlo e confrontarsi sul contributo che avrebbero potuto dare alla città. Al termine degli incontri sono stati 21 i cittadini che hanno deciso di intraprendere il percorso verso le elezioni di settembre.

Paolo Montagna si è detto orgoglioso della sua lista civica: “Questa lista dimostra che la politica non è un’esclusiva di professionisti e volti conosciuti: chiunque può scendere in campo per fare la sua parte e dare un contributo alla propria città. Abbiamo davanti persone con storie, età e competenze diverse, tutte con un elemento comune: l’amore per Moncalieri. Questa partecipazione porta con sé la consapevolezza che gli sforzi di 5 anni sono stati riconosciuti, e che oggi i cittadini si sentono parte del nostro progetto al punto da volervi contribuire in prima persona”.

Tante le professioni rappresentate: dallo studente ventenne al pensionato, dall’imprenditore all’avvocato, dal libero professionista all’ingegnere, dalla casalinga all’architetto.

A fianco del coordinatore Mauro Bianchini e degli attuali consiglieri comunali Gianfranco Demontis e Sergio Russo, prenderanno parte alla lista 11 donne e 10 uomini. Capolista sarà Luca Soleti, 21 anni, studente al Politecnico di Torino e membro più giovane dell’intera coalizione a sostegno del Sindaco. A completare la formazione Maurizio Albanese, Carlo Artesi, Federica Battaglia, Angelo Berton, Alessandra Borello, Cosimo Caione, Riccardo Calabrò, Pierluca Cassetta, Daniela Claudia Feher, Jessica Gargano, Roberto Giacotto, Peter Lanz, Agostino Malizia, Chiara Penasso, Gemma Quatrale, Brunella Reinaudo, Chiara Rocca, Antonella Savino, Stefania Macario- Sibelli, Giusi Tibioli.