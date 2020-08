Ultimi appuntamenti per il Summer Blah Festival, tra dj set e musica dal vivo

Blah Blah - in collaborazione con sPAZIO211 (Sun Of A Beach) - si prepara all'ultima parte di programma di spettacoli, dal 27 al 30 agosto, del Summer Blah Festival presso via Cigna 211. Apertura porte ore 18:30, inizio concerti e artistico sempre alle 21.

Tutte le sere dalle 19:00 alle 20:00 YOGA N ROLL una collaborazione CSEN PIEMONTE. Area FOOD TRUCK EXPERIENCE "ROCK BURGER"

Giovedì 27 Agosto 2020: Concerti rassegna SOFA SO GOOD(stock) a seguire dj set "Le Disfunzioni e i Rettili". Ingresso ad offerta libera.

Venerdì 28 Agosto 2020: in CONCERTO Cyborg ZERO (ex The Cyborg) prima e a seguire Killing Moon dj set (New Wave). Ingresso entro le 20.30 ad offerta libera. A seguire 7 Euro.

Sabato 29 Agosto 2020: in CONCERTO BEATRICE ANTOLINI prima e dopo il live dj set Melody Maker(s) con Blaster-T. Prezzo di ingresso 10 euro.