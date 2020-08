Ottime indicazioni dalla Skoda Fabia R5: “Ciocco” soddisfacente per BB Competition e Giuseppe Iacomini

Fare chilometri su una vettura altamente professionale, da portare all’arrivo di un confronto denso di contenuti tecnici e qualitativi sopra la media. BB Competion ha centrato l’obiettivo grazie a Giuseppe Iacomini, pilota spezzino chiamato al confronto dedicato alla Coppa Rally di Zona sulle strade del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento che ha richiamato gli esponenti del panorama nazionale sulle strade di Mediavalle e Garfagnana, nell’intera giornata di sabato.

Al volante della Skoda Fabia R5 messa a disposizione dal team Miele Racing, vettura mai utilizzata in carriera e condivisa con il copilota David Demari, il portacolori spezzino ha mandato in archivio la gara concretizzando, con l’ultima prova speciale, quelle che erano le aspettative della vigilia: accumulare chilometri ed esperienza al volante di una vettura performante, al cospetto dei migliori interpreti del panorama rallistico nazionale. Una condotta valsa la vittoria nel confronto “Over 55”, categoria che ha visto Giuseppe Iacomini primatista anche sulle strade del Rally Coppa Città di Lucca, confronto che - a luglio scorso - ha reso protagonista il sodalizio ligure grazie al podio assoluto conquistato da Claudio Arzà e Simona Righetti, su Citroën C3 R5.

“E’ stato difficile, parliamo di prove speciali da Campionato Italiano - il commento, all’arrivo, di Giuseppe Iacomini - un anno e mezzo fa, proprio su queste strade, avevo provato per la prima volta la Ford Fiesta R5. Una vettura, la Skoda, con un gran potenziale ma l’inattività al volante di una vettura come questa si è fatta sentire. Adesso spero di poter essere al via del Rally Città di Pistoia ma le sensazioni espresse oggi sono positive”.

Nelle foto(free copyright Amicorally): la Skoda Fabia R5 di Giuseppe Iacomini.