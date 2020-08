Elezioni di Alpignano: depositati il programma e i candidati delle tre liste a sostegno di Steven Palmieri sindaco

“Sono davvero orgoglioso del lavoro fatto in questi mesi, che ci ha permesso di depositare in via definitiva il programma e le liste dei candidati delle tre liste che sostengono la mia candidatura: ci presentiamo agli Alpignanesi con un programma serio, concreto e innovativo, e con una squadra eterogenea e fortemente radicata sul territorio”. Lo dichiara il candidato sindaco Steven Palmieri, commentando la recente conclusione delle operazioni formali per la presentazione dei candidati e del programma per le elezioni amministrative del prossimo 20 e 21 settembre.

Le candidature, complessivamente 39 e suddivise tra le tre liste a sostegno di Palmieri – Alpignano Eco-Logica, Alpignano Futura e Alpignano Solidale – hanno alla base i criteri di parità e diversità, novità e competenza: le donne rappresentano più della metà dei candidati, uno su 5 ha meno di 40 anno e oltre i due terzi è alla sua prima esperienza elettorale ad Alpignano, anche se non mancano candidati con una solida esperienza nell’ambito della politica locale.

“Siamo un gruppo di alpignanesi impegnati nei settori più diversi, dall’ingegneria all’educazione, dall’economia al volontariato associativo, che amano la propria città e che hanno saputo unire esperienze e provenienze politiche diverse mettendo al centro una visione condivisa per il futuro della città - commenta Palmieri – Al centro ci sono sempre le persone: i nostri candidati ma soprattutto gli alpignanesi”.

A partire dai valori che caratterizzano il progetto e le singole liste, il programma si articola intorno ad alcuni temi fondamentali: mobilità, ambiente, opere pubbliche, cultura, attività produttive, scuola, sport, welfare. Per ogni aspetto sono stati espressi sia una visione generale a medio-lungo termine, sia una serie di azioni concrete e puntuali. Da queste ultime originano alcuni “cavalli di battaglia”, progetti prioritari e caratterizzanti, tra i quali:

miglioramento della mobilità cittadina, promuovendo la costruzione di un terzo ponte e di nuovi collegamenti che alleggeriscano la viabilità all’interno della città;

recupero e valorizzazione degli immobili comunali oggi dismessi o sotto-utilizzati, da trasformare in luoghi di aggregazione e poli culturali;

valorizzazione delle risorse ambientali della città con l’obiettivo di aumentare gli spazi verdi a disposizione della cittadinanza;

promozione della partecipazione delle nuove generazioni alla vita della città attraverso la Consulta Giovanile e implementando gli spazi a loro disposizione, ad esempio realizzando una nuova aula studio;

rivitalizzazione del centro storico attraverso il coinvolgimento degli operatori economici e delle associazioni del territorio, e con incentivi per l’apertura di nuovi spazi a uso culturale, commerciale o di co-working;

promozione di progetti ad hoc per favorire l’accesso allo sport a tutte le fasce di popolazione e valorizzazione degli impianti sportivi;

costruzione di nuove piste ciclopedonali;

promozione di progetti di volontariato civico, come ad esempio, le “portinerie di quartiere”.

“Come detto dal primo giorno, siamo un progetto nuovo, aperto e concreto, e i nostri candidati, così come il programma, lo confermano – spiega Palmieri - Allo stesso tempo le esperienze professionali, civiche e nell’ambito dell’amministrazione comunale dei candidati conferiscono forza al gruppo e alle nostre proposte: il nostro programma non è un libro dei sogni ma un documento programmatico, fatto di azioni concrete e realizzabili, che tengono sempre conto dei mezzi e delle risorse di cui dispone la nostra amministrazione comunale”.

LISTE DEI CANDIDATI

Alpignano Eco-Logica

BLENGINI Vera

CIANI Giuseppe

CLEMENTE Rosanna

COLONNA Giuseppe

GAIDO Cyntia

DE PAOLIS Saverio Filippo detto Silvio

LEONARDI Francesca

GIACOMINO Paolo

PERACCIO Rossana

ODDONE Giuseppe

PEZZI Daniela

ZANELLO Renzo

SORIA Gabriella





Alpignano Futura

BALDI Elena

BARBIANI Pierpaolo detto Peo

BAU' Samantha

BOSIO Giacomo

MARTELLO Francesca Rita

COMBA Claudio

MOSSO Martina

FRANCHINO Silvio

PINTO Rosa

SORRENTINO Giovanni Primo

SCIUTO Rosemary

SORRENTINO Renata

ZITO Giovanni





Alpignano Solidale

BRIGNOLO Giovanni

CAMPOLO Loredana

CIPRIANO Luigi detto Gino

GEMELLO Paola

GRANISSO Vittorio

LEONARDI Sandro

MALLEN Marina

PICCINELLI Mauro

PIZIO Ivana

RADINI Daniela

SCRIMA Anna Maria

SCRIMALI Maurizio

SOBRINO Patrizia