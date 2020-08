Prestiti, trend ancora positivo per la cessione del quinto

Sono sempre di più gli italiani che, per ottenere un prestito in tempi veloci, si affidano alla cosiddetta cessione del quinto, regolata dal DPR 180/1950. Si tratta di un prestito che può essere rimborsato trattenendo non più del 20% del proprio stipendio o della propria pensione (un quinto, per l'appunto) in favore dell'ente erogatore. Tale modalità, come si può facilmente evincere dal portale specializzato Cessionedelquintofacile.com , risulta molto conveniente soprattutto qualora si risulti tra i protestati o i cattivi pagatori perché, di fatto, la restituzione viene fatta da aziende o enti quali l'INPS.

Come chiedere la cessione del quinto

Un'altra delle motivazioni che rende la cessione del quinto una delle modalità di prestito più gettonate, è la sua estrema versatilità: trattandosi, il più delle volte, di un prestito non finalizzato, può essere usata per fare fronte a spese improvvise come una riparazione o una ristrutturazione, un lieto evento come un matrimonio o l'acquisto di un'auto nuova.

Uno dei casi in cui tale erogazione dovrà invece essere finalizzata, ovvero prevedere una motivazione specifica inserita in una lista predefinita, è il prestito INPDAP: gli enti preposti al pagamento delle rate (o quelli con loro convenzionati) catalogano in maniera più specifica i motivi del prestito. In compenso, al fine dell'ottenimento saranno sufficienti una busta paga o il TFR.

In generale, i documenti da presentare per la cessione del quinto sono semplicemente quelli d'identità e quelli attestanti il proprio reddito, che si tratti di stipendio o pensione. In alcuni casi particolari viene richiesta la firma di un garante o, come già accennato, il TFR dell'azienda, specie se con pochi dipendenti o se il lavoratore è stato assunto da poco tempo. In quest'ultimo caso, se il dipendente dovesse sfortunatamente subire un licenziamento prima dell'estinzione del prestito, sarà il trattamento di fine rapporto, o liquidazione, a coprirne una parte o l'intera cifra restante. Alcuni istituti finanziari, inoltre, possono richiedere di stipulare una polizza assicurativa sulla vita o per proteggersi da eventuali fallimenti aziendali. Se dovesse avvenire uno di questi eventi avversi, infatti, sarà la compagnia assicuratrice a provvedere al risarcimento.

Tempi, tassi d'interesse e vantaggi della cessione del quinto

In generale, la durata di una cessione del quinto va dai 5 ai 10 anni per la restituzione a rate, con cifre che possono arrivare a 50 mila euro e, in alcuni casi, persino oltre. Le condizioni sono sempre piuttosto vantaggiose perché i tassi d'interesse rimangono stabili nel tempo, così da non subire fluttuazioni che possano far lievitare le rate. In caso di estinzione anticipata, poi, gli interessi verranno automaticamente scontati in proporzione alla cifra restituita.

Di sicuro, in tempi in cui richiedere un prestito può risultare complicato per svariati motivi, poter presentare un reddito sicuro grazie a un contratto a tempo determinato o persino indeterminato, o un certificato che attesti la pensione, diventa uno strumento fondamentale. Soprattutto si avrà la serenità di poter provvedere alla restituzione del quinto mensile senza dover eseguire alcuna azione in particolare, perché tutto avverrà in automatico tra il datore di lavoro (o l'ente pensionistico) e l'istituto di credito prescelto, che si tratti di una banca o di una finanziaria.

Le rate, pur potendo corrispondere esattamente al 20% del proprio reddito, potranno anche essere inferiori a tale cifra ma verranno concordate preventivamente al fine da rimanere sempre sostenibili nel tempo: saranno, inoltre, presi in considerazione altri elementi quali ulteriori finanziamenti in corso ed età del richiedente così da far conciliare le diverse esigenze. In svariati casi, la cessione del quinto consente persino di accorpare in un unico prestito più debiti pregressi, così da avere un consolidamento e rate maggiormente convenienti.