Lo Spettacolo Teatrale “Piccole Scuole di Montagna” torna a Exilles

L’edizione 2020 della rinomata Rievocazione Storica che ormai da 14 anni anima il borgo di Exilles ogni terza domenica di settembre, purtroppo quest’anno non avrà luogo. Tuttavia, il Comitato ExillesCittà, gruppo di lavoro che da qualche anno gestisce e promuove l’evento, non si è perso d’animo e ha deciso di lavorare ad alcune iniziative estive con l’obiettivo di animare il borgo e continuare a promuovere la Rievocazione Storica.

E così che, anche quest’anno, il Comitato ExillesCittà ha proposto una serie di appuntamenti estivi che durante il mese di agosto hanno accompagnato il visitatore alla scoperta del borgo antico, tra suggestive atmosfere, letture, musica, curiosità e racconti.

L’ultimo appuntamento del calendario estivo 2020 si svolgerà sabato 29 agosto alle ore 21:00, quando nella cornice della bellissima piazza di Exilles (Piazza Vittorio Emanuele II, dietro la Chiesa) avrà luogo lo spettacolo teatrale “Piccole Scuole di Montagna” messo in scena dall’Associazione ArTeMuDa.

Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro e accompagnato dal vivo dalle musiche di Alberto Dotta, racconta storie e aneddoti d'altri tempi, quando nelle più sperdute borgate ancora sopravvivevano le pluriclassi, quando la maestra dormiva nella stessa stanza dove si ammassavano i banchi, quando i bambini facevano spesso chilometri a piedi nella neve e portavano il pezzo di legno per la stufa, quando la convivenza tra ispettori scolastici, ufficiali sanitari, maestri, sindaci o podestà e curati non era sempre delle più tranquille.

Per la costruzione dello spettacolo, ArTeMuDa ha attinto al prezioso materiale del libro Scuole di montagna di Barbara Patria, Daniela Ordazzo e Luisa Morganti (Cahier n. 10, Ecomuseo Colombano Romean, Salbertrand 2010) e lo ha integrato con materiale frutto delle proprie ricerche in Valle di Susa dove si svolge parte del lavoro dell’Associazione. In particolare, ArTeMuDa opera da quindici anni in Alta Valle di Susa compiendo ricerche storiche, etnografiche ed etnolinguistiche attraverso le quali compone spettacoli e organizza convegni sulla tradizione contadina di questo angolo di cultura occitana.



Lo spettacolo si compone di diversi quadri d'en temps:

- Une école pour jeunes filles - Ambientato a Chiomonte a metà ‘800, i contrasti tra parroco, Sindaco e maestra risulteranno un vero spasso per gli spettatori.

- La maestra Genta e il dottor Molteni - Exilles nei primi anni del ‘900, la maestra Orsolina Genta si scontra con le richieste dell’Ufficiale Sanitario Molteni, un socialista convinto che l’istruzione debba essere il riscatto dei popoli.

- La scuola delle aquile – Ambientato alle Ramats di Chiomonte negli anni Venti del ‘900, questo quadro propone la difficile situazione di maestri destinati a pluriclassi di scuole sussidiate in sperdute borgate di montagna.

- Il maestro Chareun – Esilarante parodia della scuola negli anni Trenta, all’epoca del Ventennio, basata su documenti e testimonianze del territorio di Gravere.

Lo spettacolo sarà ad offerta libera e il ricavato verrà interamente utilizzato per la realizzazione della XV° Edizione di ExillesCittà, il 19 Settembre 2021. Prenotazione obbligatoria: 333-7977502, infoexillescitta@gmail.com.