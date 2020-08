Il Torino Jazz Festival si regala un grande appuntamento con Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura

Grandi protagonisti, per l'appuntamento del 27 agosto del Torino Jazz Festival 2020. Nel cortile di Combo (corso Regina Margherita 128) si esibiranno infatti Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura insieme al Cbs Trio. Si inizia alle 21.

Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, artisti italiani amati in tutto il mondo, tornano insieme a Torino, dopo il trionfo di Altissima Luce del 2017. Ecco l’occasione per ascoltarli nuovamente in tutta la loro forza espressiva.