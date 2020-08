Cinque applicazioni della cannabis che non conoscevi

Durante questi mesi, dato il loro incredibile sviluppo, abbiamo imparato molto su come funzionano all'interno del nostro corpo gli estratti della cannabis in commercio. Anche se siamo arrivati così lontano e abbiamo imparato così tanto sui prodotti a base di cannabis, c'è ancora così tanto da imparare!

Ecco perché prendiamo sul serio ogni aspetto di questo processo - l'educazione alla CBD non fa eccezione! Sappiamo che è utile tutte le informazioni possibili e provenienti da fonti attendibili, per questo ci assicuriamo di tenerti aggiornato su alcuni usi di queste piante che non sono così tanto comuni. Ecco cinque usi sorprendenti per il CBD che non avresti mai immaginato.

1- Contrasta ogni effetto sul corpo del THC

Sappiamo tutti ormai che il CBD è uno dei tanti composti che la pianta di canapa produce. Come molti altri composti che si trovano nella pianta, non è psicoattivo e fornisce una vasta gamma di benefici terapeutici.

D'altra parte, c'è il THC, e anche se vanta ancora la sua specifica serie di benefici , hanno una netta differenza - il THC è psicoattivo. Ricordiamo che il THC, ovvero il tetraidrocannabinolo, appartiene ad alcuni composti che hanno effeti collaterali psicoattivi e che non sono quindi adatti a chiunque.

Anche se ci sono ancora studi in corso per comprendere appieno il rapporto e gli effetti del CBD e del THC, altri studi hanno dimostrato che il CBD può contrastare quegli effetti indesiderati del THC che le persone sperimentano di tanto in tanto.

2- Tranquillizza gli animali domestici

A volte ti viene voglia di cambiare la tua routine, e se ci pensi, anche i nostri animali domestici molto probabilmente vogliono fare la stessa cosa.

Per esempio, hai notato che dopo tanto tempo con lo stesso cibo o con lo stesso giocattolo, gli animali si stancano e chiedono indirettamente qualcosa di nuovo? Stanno cercando di dirvi che hanno bisogno di un cambiamento - e la CBD può essere uno di quei cambiamenti.

Lo sai che ogni cucciolo ha un sistema endocannabinoide proprio come gli esseri umani? Questo significa che il CBD sarà altrettanto utile per loro. Se vivi in una zona rumorosa o hai dei bambini che generalmente torturano l'animale domestico, questi estratti faranno un miracolo.

3- Cura la pelle in modo naturale

Sembra che siamo sempre alla ricerca della prossima grande cosa nella cura della pelle (o di qualsiasi altra cosa), e la cura della pelle usando gli estratti di Cannabis è in prima linea. Esiste di tutto, dai sieri, ai detergenti, alle maschere per il viso e via andando.

Le aziende del mercato che fanno prodotti con CBD hanno tenuto conto della rapida crescita della domanda di prodotti. Infatti, il mercato dovrebbe raggiungere 1,7 miliardi entro il 2025!

Questo numero gioca in realtà un ruolo enorme nell'espansione della gamma di prodotti - le aziende vogliono essere sicure di fornire qualcosa per una gamma completa di demografie.

4- Rimedio per le scarpe scomode

Non importa se sei un uomo o una donna, è probabile che tu abbia già provato un paio di scarpe davvero scomode. Non è un grosso problema, ma dopotutto.. Perché non rimediare a questa scomodità?

Beh, indovinate un po'? Potete strofinare un po' di lozione o balsamo CBD sui vostri piedi prima di infilarli nelle scarpe e passeggiare per la città in tutta comodità e facilità. Scommetto che non sapevate che alcuni dei vostri attori preferiti a Hollywood usano questo piccolo trucco, specialmente per gli eventi sul red carpet.

5- Un nuovo partner per l’allenamento

È difficile trovare un compagno di allenamento. Alcuni dei motivi potrebbero essere che forse non hai amici che la pensano allo stesso modo tuo. Non è più un problema, perché gli estratti CBD è il partner perfetto per l'allenamento!

Tu e il tuo partner andrete in palestra a correre e vi sentirete carichissimi di energia, peso dopo peso. Sicuramente ottima da inserire nella routine delle persone che, per un motivo o per l’altro, si sentono pigre o hanno bisogno di una piccola spinta.