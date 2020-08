Il Castello di Pralormo ha riaperto alle visite nelle domeniche di giugno e luglio, e sarà nuovamente aperto nelle domeniche di settembre e ottobre.

Per venire incontro al pubblico, è stata proposta una nuova occasione di visita creando l’evento “Sogni e luci...” che si terrà sabato 5 settembre (in caso di maltempo domenica 6) con un affascinante percorso in notturna del parco del Castello, fra allestimenti curiosi e suggestivi.

L’evento è su prenotazione fino ad esaurimento posti.