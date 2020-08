Dall'aula studio ai concerti live: settembre all'aperto nei giardini dell'anagrafe

Prenderà il via mercoledì 2 settembre la prima edizione di "Estate in Circolo", rassegna artistica promossa da l’ARTeficIO APS, in partnership con il Comitato ARCI Torino e i circoli Arci Sud, Ziggy-Club e La Cadrega. La manifestazione, patrocinata da Comune di Torino, Città Metropolitana e Regione Piemonte, e inserita nella programmazione di "Torino a Cielo Aperto", avrà luogo nel giardino pubblico dell'anagrafe centrale, in via Carlo Ignazio Giulio 14/A angolo via della Consolata.

Per venti giorni, dal mercoledì alla domenica, il giardino sarà animato da concerti, dj set, spettacoli teatrali, cabaret, talk e intrattenimento per bambini e famiglie, a partire dalle ore 16.30. Ma già dalle 9 del mattino sarà possibile accedere all'area all'aperto usufruendo dell'aula studio (attrezzata con tavoli, sedie, Wi-Fi e bar annesso), tra le sette messe a disposizione dell'amministrazione comunale per il periodo estivo.

La prima settimana di eventi è curata da l’ARTeficIO, a seguire La Cadrega, Ziggy-Club e infine Arci Sud. A inaugurare le serate di musica live saranno i Boogie Bombers, noto gruppo blues torinese.

La fitta programmazione prevede due giornate, il 12 e 13 settembre, interamente dedicate agli spettacoli del Torino Fringe Festival.

Ospiti anche diverse onlus locali, tra cui ALMM - Associazione contro le malattie mentali. Accompagnerà l’attività di somministrazione il market artigianale HandMad composto da quindici stand di OPI. Inoltre, ogni pomeriggio si terranno degli Open Day delle scuole di teatro o danza che collaborano con l’ARTeficIO, con la possibilità, per tutti gli interessati, di conoscerne da vicino l'offerta formativa.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e non è richiesta la tessera Arci.

Una rassegna nata per rilanciare l'attività dei Circoli Arci dopo la pandemia e coinvolgere un pubblico vasto sfruttando le potenzialità degli spazi aperti, sempre nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Per informazioni: https://estateincircolo.it/