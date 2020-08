Il Peperone di Carmagnola si mette in mostra, nel rispetto delle norme anti Covid

Il protrarsi dell’emergenza e delle disposizioni anti Covid-19 impediscono che la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola si svolga sulla base dei consolidati format degli ultimi anni.

Sarà un’edizione “Speciale e Diffusa” che si svolgerà in buona parte sotto forma digitale e in parte “in presenza”, con un programma studiato per evitare gli assembramenti e garantire l’osservanza delle norme in tema di contenimento della pandemia da Covid-19.

Gli street food sono in programma solamente nei giorni 3, 4, 5 e 6 settembre con ingressi contingentati.

Il protrarsi dell’emergenza e delle disposizioni anti Covid-19 impediscono che la 71esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, una delle più qualificate in Italia nel settore dell’enogastronomia e la più grande dedicata a un prodotto agricolo, si svolga sulla base dei consolidati format degli ultimi anni.

Una parte importante della manifestazione viene infatti proposta sotto forma digitale con trasmissione di eventi in streaming sulla pagina www.facebook.com/fiera.peperone e sul canale televisivo 114 di GRP sul digitale terrestre.

Con un programma studiato per evitare gli assembramenti, in strade, piazze e altre location della città vengono proposti mercati, attività ed eventi “in presenza”, organizzati garantendo l’osservanza delle norme relative all’igiene e al distanziamento di sicurezza vigenti in tema di contenimento della pandemia da Covid-19.

Il Comune di Carmagnola ha emesso un’ordinanza che dispone l’obbligo dell’uso della mascherina nelle arre di svolgimento della manifestazione.

Una “Edizione Speciale e Diffusa” che il Comune di Carmagnola ha deciso di proporre dopo attente valutazioni, per dare continuità allo storico evento e per trasmettere un segnale di positività e di stimolo alla ripresa economica del proprio territorio.

“Speciale” perché conterrà proposte divere dal solito nei contenuti e nelle modalità di attuazione, come il palinsesto di eventi digitali.

“Diffusa” perché estesa in ampie e varie aree della città - con il fine di coinvolgere in maniera più ampia possibile il tessuto sociale e commerciale e garantire al contempo le norme di sicurezza – e perché estesa al contributo di altri comuni del territorio e ai loro prodotti.



LA FIERA DIGITALE ANDRÀ IN ONDA TUTTI I GIORNI

- su facebook.com/fiera.peperone dal lunedì al venerdì dalle 17:45 alle 22:00, i sabati e le domeniche dalle ore 11:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 22:30

- sul canale televisivo ddt 114 di GRP dalle ore 18:30 alle 21:30

LE PROPOSTE IN STRADE, PIAZZE E ALTRE LOCATION DELLA CITTÀ:

La manifestazione non sarà solamente digitale ma prevede anche diverse proposte “in presenza” in varie location della città.

Tutti i giorni | da lun a ven h. 18 - 24 | sab e dom h.10 – 24

- Mercato del Peperone in Via Gobetti e in diversi punti della città

- Area bimbi nei Giardini Unità d'Italia con molti animali e l’ambientazione di un villaggio indiano

- Taglieri e la nuova pizza San Giovanni al peperone in Piazza Canonico Capello

- mostre artistiche in vari musei e location della città

Tutti i giorni spettacoli con ingressi contingentati e cene su prenotazione

- spettacoli di musica, magia e cabaret nel cortile del castello

- il 4 e 5 settembre spettacoli anche in Piazza Italia

- le cene di qualità al Pala BCC

Domenica 30 agosto

- dalle ore 8.30 alle 11.00 Concorso del Peperone in Piazza Sant'Agostino - Premiazione alle h. 15:00 in edizione digitale con la partecipazione di Tinto

- dalle ore 10 alle ore 24 il mercatino "I prodotti del nostro territorio" lungo l'asse di Via Valobra con i prodotti del Paniere della Città Metropolitana di Torino e quelli della S.O.M.S. “D. Ferrero” di Carmagnola, dell’Associazione “Stupinigi è”, di Campagna Amica e di altre importanti realtà dell’agroindustria piemontese.

Dal 3 al 6 settembre | giov e ven: h 17.00 – 24.00 | sab e dom h 10.00 – 24.00

- "Festa del Peperone" lungo l'asse di via Valobra con esposizione e vendita di vari prodotti, commerciali, artigianali e enogastronomici, ma anche street food di qualità nei Giardini Unità Italia

- LApePeroneria in Largo Vittorio Veneto con street food dedicato al peperone in tutte le sue forme, aperitivi con musica e altre proposte.