Nuova Mazda MX-30, la prima auto completamente elettrica disegnata sulle esigenze della mobilità moderna

Creata nei diversi allestimenti Executive, Exceed, Exclusive, MX-30 è pronta per seguirti nelle scelte della tua vita quotidiana.

UNO SGUARDO AGLI ESTERNI

L'ultima interpretazione del design Kodo ti mostra la bellezza della semplicità. Linee essenziali, curve minimaliste e un aspetto accattivante rendono la nostra prima auto elettrica inconfondibilmente Mazda. L'approccio mette in evidenza lo stile tipicamente Mazda, come le porte freestyle e i gruppi ottici che appaiono splendidamente scolpiti.

CONCEPITA PER LA TUA VITA QUOTIDIANA

Mazda ha scelto per MX-30 una batteria che soddisfi le tue esigenze quotidiane con un impatto ambientale minimo lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Mazda MX-30 è stata interamente concepita per rispettare l'ambiente ed assicurare un'esperienza di guida superiore.

UNO SGUARDO AGLI INTERNI

Gli interni di Mazda MX-30 sono stati progettati per offrire un'esperienza di guida confortevole per tutti, concentrandosi sul piacere di stare insieme. La consolle “fluttuante” e i materiali di alta qualità sono stati concepiti per una praticità e un'eleganza durevoli nel tempo.

MX-30 TEST&DRIVE

Per la prima volta in Italia pochissimi fortunati potranno guidare Nuova Mazda MX-30.

Dal 29 giugno al 7 settembre Nuova Mazda MX-30, la prima Mazda 100% elettrica, attraverserà l’Italia. Il tour toccherà alcune concessionarie Mazda selezionate e sarà possibile per pochissimi fortunati prenotare un test drive dedicato della nuova Mazda MX-30.

Ecco le tappe dove provare in anteprima le straordinarie qualità della MX-30.

I posti sono limitati, ti invitiamo a contattare il Concessionario Mazda che aderisce all'iniziativa per prenotare la tua prova.





Per maggiori informazioni puoi contattare il Numero Verde Mazda: 8000 62932

Udine OSSO AUTO 2 S.R.L. Via Caratti 14 0432 526090 Lun. 24/08/2020





Bolzano AUTOZEN SERVICE S.R.L. Via Siemens, 4/F 0471 545650 Mar. 25/08/2020





Trento MARGONI AUTO S.P.A. Via Bolzano, 61 0461 957311 Mer. 26/08/2020





Rimini PLUSMOTOR S.R.L. Via Flaminia Conca, 83a 0541 390388 Giov. 27/08/2020





Firenze MUGNAINI AUTO S.R.L. Via Francesco Baracca, 235 055 316101 Ven. 28/08/2020





Roma AUTOIMPORT S.P.A. Via Salaria 719/729 06 8864 8402 Sab. 29/08/2020





Roma AUTOIMPORT S.P.A. Via Salaria 719/729 06 8864 8402 Dom. 30/08/2020





Roma CONCESSIONARIA AUTOCOLOSSEO S.R.L. Via della Magliana 370/2 06 552 9661 Lun. 31/08/2020





Roma CONCESSIONARIA AUTOCOLOSSEO S.R.L. Via della Magliana 370/2 06 552 9661 Mar. 01/09/2020





Napoli INAUTO S.R.L. Largo Santa Maria del Pianto, 40/41 081 599 1831 Mer. 02/09/2020

Napoli INAUTO S.R.L. Largo Santa Maria del Pianto, 40/41 081 599 1831 Giov. 03/09/2020





Bari AUTOTREND S.R.L. Strada Palumbo 2 080 566 2511 Ven. 04/09/2020





Pescara c/o EcoMOB Expo Village * POLO ESPOSITIVO MARINA DI PESCARA - Via Papa Giovanni XXIII -





Pescara Sab. 05/09/2020 Pescara c/o EcoMOB Expo Village * POLO ESPOSITIVO MARINA DI PESCARA - Via Papa Giovanni XXIII -





Pescara Dom. 06/09/2020 Perugia ROMEOAUTO Via Ariodante Barteri, 10 075 500 2865 Lun. 07/09/2020