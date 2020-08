Canalis (Pd) denuncia: "Molta confusione in Piemonte sui test per il personale scolastico"

"Il sito ufficiale della Regione Piemonte ha pubblicato informazioni errate sull’iter per fare i test sierologici al personale sanitario", dichiara Monica Canalis, vice segretaria del Pd Piemonte e consigliera regionale.

"Non è vero, infatti, che i Medici di Medicina Generale “dovranno” provvedere ad eseguire i test sierologici richiesti dal personale scolastico delle scuole statali.

Non è vero che in ogni caso effettueranno il test. Molti Medici indirizzeranno il richiedente all’Asl, ritenendo più appropriata e sicura una gestione da parte dell’Asl. Ancora una volta l’Assessore Icardi dimostra di non saper governare la medicina di territorio e di non essere in grado di coordinare il rapporto con i Medici di Medicina Generale, che sono attori centrali del territorio".

"Le carenze su questo fronte erano già ampiamente emerse durante i primi mesi di pandemia: Icardi infatti aveva siglato l’accordo con i MMG, per potenziare la sorveglianza attiva sul territorio, il sistema dei test, del trattamento a domicilio e del tracciamento, soltanto il 13 maggio, cioè con grande ritardo, ben due mesi dopo l’inizio della pandemia".

"Ora le falle di coordinamento sembrano tornare a galla e sono molto preoccupanti perché se questa Giunta non riesce neanche ad organizzare in modo chiaro i sierologici per il personale scolastico, figuriamoci cosa riuscirà a fare per garantire i tamponi per gli studenti con sintomi. Far ripartire la scuola in sicurezza è la priorità delle priorità e la Giunta Cirio, sulla base di queste premesse, rischia di nuovo di essere impreparata".

"Urge sapere quale gestione sanitaria la Regione intende dare alle scuole e alle varie casistiche che si presenteranno", conclude la Canalis.