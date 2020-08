Magliano (Moderati): "Manfrina dei mille euro ai rom, la Giunta sapeva benissimo"

"Le parole dell'Assessore non lasciano dubbi: l'Amministrazione, dunque, sapeva benissimo che qualcuno avrebbe "fatto di testa sua". Cosa che si è puntualmente verificata: con i soldi erogati dal Comune (dai 400 ai mille euro a nucleo) diverse famiglie si sono costruite una nuova baracca in via Reiss Romoli dopo aver lasciato via Germagnano", attacca Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino.

"La Giunta non si nasconda dietro un dito, quello rappresentato dal fatto che il terreno del nuovo insediamento è privato. Quella che si sta configurando è una truffa bella e buona ai danni dei cittadini: materia per la Corte dei Conti, con l'aggravante rappresentata dal fatto che le casse comunali sono a secco causa emergenza sanitaria, e ragione più che sufficiente per le dimissioni dell'Assessore, che sapeva benissimo che queste persone si sarebbero semplicemente spostate da un insediamento all'altro".

"Altro che superamento dei Campi Nomadi: forse questa Amministrazione ci sta prendendo gusto a porre le condizioni perché terreni privati (e case ATC) siano occupati. Quante famiglie torinesi in difficoltà e quante piccole imprese messe in ginocchio dalla crisi si sarebbero potute aiutare con questi soldi? Totalmente inaccettabile, poi, la scelta, consapevole e politica, di agire in questo senso nelle settimane di non attività del Consiglio Comunale".

"Ma Appendino e la sua Amministrazione sappiano che il Gruppo dei Moderati chiederà conto di tutto questo in occasione della prima seduta utile", conclude Magliano.