Riapertura delle scuole, l'allarme di Uncem: "Troppi dubbi, molti sindaci sono preoccupati"

"Ho sollecitato stamani la Ministra Azzolina a sciogliere entro questa settimana tutti i dubbi di sindaci e famiglie rispetto a mascherine in classe, distanziamento di banchi, organizzazione degli scuolabus e a dare in tempi rapidissimi le soluzioni 'anti-contagio' per le scuole di ogni ordine e grado". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l'unione dei comuni in territorio montano.

"I Sindaci sono preoccupati, tanto più perché giusto tre mesi fa alcune direzioni scolastiche regionali avevano tolto personale e classi nei plessi dei Comuni di montagna. Una scelta allora che avevamo contestato, senza ricevere alcuna risposta dai 'provveditori', direttori scolastici. C'è una situazione grave, che oggi ha bisogno di chiarimenti politici e istituzionali. Le direzioni scolastiche rischiano di tenere in scacco i sindaci con provvedimenti frutto di burocrazie dei quali peraltro le responsabilità organizzative cadono sui Comuni".

"Il Miur chiarisca al più presto. La scuola in montagna garantisce, da sempre, soluzioni al 'distanziamento' e alla prevenzione. I sindaci sono in prima fila, le amministrazioni protagoniste organizzative con dirigenti scolastici e docenti. Ma servono urgentissime regole chiare. Non c'è più tempo", ha concluso Bussone.