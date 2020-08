Parte il progetto Torino x Torino. Cerruti, Mortarino e Framarin giocheranno in C Gold a Collegno

Lunedì sera con il raduno della C Gold di Collegno è partito ufficialmente il progetto “Torino x Torino”, che vede la collaborazione tra PMS Basketball, Collegno Basket e Novipiù Campus Piemonte. “Bello. – commenta Massimo Pianotti, presidente di Collegno Basket – E’ stato molto bello vedere i giovani delle nostre due realtà partire per un progetto che a molti sembrava impossibile. Non facciamo proclami, l'unico giudice sarà il campo. Ora sta noi, insieme, rendere il tutto un esempio di collaborazione attiva sul territorio. Basta parole, ora si lavora e la palla passa a coach Spanu".

Ai nastri di partenza, agli ordini di coach Marco Spanu, Matteo Cerruti, Pietro Mortarino e Gabriele Framarin che con Collegno disputeranno il campionato di C Gold e l’U20. "Siamo molto felici della partenza di questo progetto e della collaborazione. A Collegno i nostri ragazzi potranno proseguire nel loro percorso di crescita, in un ambiente d'eccellenza, stimolati dalla presenza di quattro senior di livello e da un coach d’esperienza – che li conosce benissimo – come Marco Spanu", conclude il direttore Generale di PMS Basketball Alessio Miceli.