I gol di Zaza e Belotti inaugurano la nuova stagione del Toro

Se una rondine non fa primavera, la prima amichevole del precampionato va presa assolutamente con le pinze, ma per il nuovo Toro targato Giampaolo è comunque una buona notizia che i primi gol della nuova stagione siano stati segnati da Zaza e Belotti.

Contro il Novara, nella gara disputata nel tardo pomeriggio all'Olimpico, i due attaccanti sono andati a segno nei minuti iniziali e mostrato una condizione già interessante. D'altra parte quest'anno, complice il covid, la ripartenza non è arrivata a 40-50 giorni di distanza dall'ultima partita, ma la voglia di fare bene è stato un segnale interessante, soprattutto da parte di coloro che sono entrati nel corso dell'amichevole.

La formazione iniziale scelta da Giampaolo è stato un 4-3-1-2 dove, davanti a Sirigu, la difesa a quattro del Toro ha visto schierati Izzo, Nkoulou, Bremer e il nuovo acquisto Rodriguez; nei tre di centrocampo, assieme ai confermati Meite e Rincon, subito spazio all'ex sampdoriano Linetty, il colpo più importante messo finora a segno dal ds granata Vagnati. In avanti il jolly Berenguer ha agito come rifinitore al servizio di Zaza e Belotti.

In avvio di secondo tempo il tecnico ha cambiato per intero l'undici iniziale, dando spazio a tutti, compreso l'altro nuovo acquisto Vojvoda, un esterno di gamba buona e discreta qualità, di cui il Toro ha un gran bisogno, visto le lacune emerse nel corso dell'ultima deludentissima stagione. Per i granata ora sono in calendario altre due amichevoli, contro la Pro Patria (mercoledì 2 settembre) e Pro Vercelli (sabato 5), ma Giampaolo non le potrà affrontare con la rosa al completo, visto che da domani sette granata saranno a disposizione delle rispettive nazionali.

Belotti e Sirigu sono stati convocati dal ct azzurro Mancini per i due impegni nella UEFA Nations League di venerdì 4 settembre a Firenze contro la Bosnia Erzegovina e del 7 settembre ad Amsterdam contro l'Olanda. Linetty giocherà invece con la Polonia il 4 settembre contro l'Olanda e lunedì 7 contro la Bosnia, Lukic sarà impegnato con la Serbia nel confronto con la Russia di giovedì 3 e in quello con la Turchia di domenica 6 settembre.

Rodriguez con la Svizzera affronterà l'Ucraina giovedì 3 e la Germania domenica 6, mentre Ujkani e Vojvoda scenderanno in campo con il Kosovo nelle sfide contro Moldova - giovedì 3 - e Grecia - domenica 6 settembre.