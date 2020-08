Taglio parlamentari: Comitati No, se passa il Si al referendum il Piemonte perde il 37% dei suoi rappresentanti

"Il taglio dei parlamentari non porta alcun risparmio ma riduce i diritti dei cittadini. Il solo Piemonte perderebbe il 37% dei suoi rappresentanti". Lo ha detto il rappresentante del Partito Radicale - Comitato per il No Mario Barbaro , che stamattina in via San Pio, a Torino, ha incontrato altri esponenti politici che al referedum del 20 e 21 settembre voteranno No al taglio dei parlamentari previsto dal referedum costituzionale.

Secondo Silvio Viale, dell’Associazione Adelaide Aglietta "bisogna dire No al referendum populista di Di Maio perché concentra il potere su pochi e limita la possibilità dei cittadini di incidere sulla vita politica del Paese. I sondaggi in questo momento danno ragione a chi sostiene il Si, ma cercheremo di ribaltare la situazione perché votare No significa difendere un'idea di libertà". Per Fabio Malagnino (Comitato Noi No) "questa é una riforma sbagliata, che lascerà interi territori scoperti. Penso alle province di Verbania o Biella, che se passa il Si avranno un solo rappresentante in Parlamento. E poi ci sono i piccoli comuni, che non avranno piú voce".