Lavori alla sede tramviaria: fino a novembre cambia il percorso del tram 4

Modifiche in vista in autunno per chi è abituato a utilizzare i mezzi pubblici. Da lunedì 31 agosto a mercoledì 25 novembre 2020, in particolare, per lavori alla sede tranviaria di corso Unione Sovietica nel tratto tra piazzale Caio Mario e via Pernati di Momo, la linea 4 subirà alcune modifiche.



Il tram seguirà i seguenti percorsi: