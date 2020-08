Opel Corsa-e, Tecnologia e Sistemi di assistenza alla guida

Connessa, elettrica ma anche sicura, la nuova Opel Corsa-e arriva sul mercato, in tutti gli allestimenti, con un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida veramente completo, solitamente riservato ad auto dal costo molto più elevato. Partendo dal riconoscimento dei cartelli stradali, il sistema di mantenimento della corsia di marcia con Active Drive Assist che applica leggere correzioni allo sterzo se la vettura abbandona inavvertitamente la corsia. O l’allerta angolo cieco e il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno o i fari a matrice IntelliLux LED con funzione anti abbagliamento, unici in questo segmento e finalmente a prezzi accessibili. Disponibile per la prima volta su Opel Corsa anche il sistema di protezione della fiancata Flankguard, che attiva segnali sonori e visivi se la fiancata sta per urtare un oggetto. Immancabili il Cruise Control adattivo che, se necessario, arriva addirittura ad arrestare completamente la vettura, il sistema di Frenata Automatica basato su radar che riduce la velocità della vettura per evitare l’impatto o ridurne la forza e l’assistente al parcheggio, ormai indispensabile in città.