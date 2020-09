Settembre Chierese, dal 6 al 27 del mese Musica, Teatro, Spettacoli itineranti, Cinema e Rievocazioni storiche

In occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, Patrona della Città di Chieri , torna l'annuale appuntamento con le “Feste 'd Cher - Settembre chierese”, con un programma che propone eventi culturali e ricreativi che coinvolgono le numerose realtà associative del territorio cittadino e non solo.



“Quest’anno il tradizionale Settembre chierese si arricchisce di alcuni eventi che come amministrazione comunale abbiamo voluto organizzare e promuovere - dichiara l’assessore alla Cultura Antonella Giordano – Si tratta del concerto della Filarmonica Chierese, dello spettacolo che l’associazione Il Camaleonte dedica a Leo Chiosso e Fred Buscaglione, del concerto del progetto Drum Theatre, della pièce teatrale Processo a Socrate con il grande attore e regista Piero Nuti, la rievocazione storica Cavour in carrozza, per concludere con la coinvolgente Parata Barocca dell’Accademia Creativa, un omaggio all’arte e alla cultura del Barocco a cui la Regione Piemonte ha dedicato il 2020. Inoltre, il terzo appuntamento di Strade Aperte a Chieri, le serate a Sans-In che chiude il 14 settembre con una Notte Bianca, e le proiezioni di Cinema in corte che proseguono fino al 19 settembre. Questi eventi, che costituiscono il cuore culturale del Settembre chierese, si aggiungono alle tante iniziative culturali, ricreative ed artistiche promosse e organizzate da realtà associative e culturali del nostro territorio”.