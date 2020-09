Scuola, Appendino: "Se non arrivano i termoscanner, misureremo comunque la temperatura" [VIDEO]

Il ritorno in aula degli studenti, atteso per il prossimo 14 settembre, continua ad animare le giornate dei genitori e degli amministratori locali, al lavoro per garantire un ritorno in aula sicuro. Una delle questioni principali è senza dubbio quella relativa alla misurazione della temperatura.

Nelle scorse ore, il presidente della Regione Alberto Cirio ha annunciato la distribuzione di termoscanner negli istituti, al fine di poter misurare in loco la temperatura degli studenti, sebbene le linee guida del ministero indichino di svolgere questa procedura a casa.

In attesa dell'arrivo dei termoscanner, la sindaca di Torino Chiara Appendino spiega di essere al lavoro con l'assessore all'Istruzione Antonietta Di Martino, per trovare comunque una soluzione sicura e pratica per le scuole e gli insegnanti: "Termoscanner? Sono in capo alla Regione, ma stavamo valutando con l'assessorato di garantire comunque il rilevamento della temperatura".

"Il tema dell'emergenza - spiega la prima cittadina - riguarda gli asintomatici, perché sappiamo che se gli rileviamo la temperatura comunque non emerge il sintomo. Si tratta di uno strumento in più su cui stiamo facendo valutazioni, capiremo anche la posizione dei genitori che ascolteremo nelle prossime ore, vorremmo renderli a disposizione". Inevitabili poi i dubbi sull'arrivo o meno degli strumenti per tempo: "Non so se arriveranno i termoscanner entro il 14 settembre, quindi stiamo lavorando sulla possibilità autonoma di rilevare la temperatura".

Una conferma in tal senso arriva anche dall’assessore all’Istruzione, Antonietta Di Martino: “Finché non arrivano i termoscanner, useremo i misuratori manuali senza contatto già utilizzati nei centri estivi”. Dal canto suo la sindaca invita comunque i genitori alla massima prudenza: "E' importante, a prescindere da quale sarà la scelta dell'istituzione, misurare la temperatura ai propri figli e verificarne lo stato di salute, prima di portarli nell'istituto. Importante per tutti".

Ottimista sul ritorno a scuola il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Fabrizio Manca, che plaude alla distribuzione dei termoscanner negli istituti: ""Ho salutato positivamente l'iniziativa intrapresa dal presidente Cirio per portare nelle scuole i termoscanner". "Considero ogni iniziativa che hanno come scopo quello di elevare il livello di precauzione e tutela della sicurezza e salute degli studenti e del personale come positiva. Le linee guida prevedono che siano le famiglie a misurare la temperatura, ma non vietano che questo avvenga nelle scuole", ha concluso Manca.

La domanda sorge però spontanea, come comportarsi in caso di un bimbo positivo in classe? Il direttore dell'Ufficio Scolastico regionale fa chiarezza: "Questo lo deciderà il dipartimento di prevenzione dell'Asl, così è previsto dal protocollo di sicurezza adottato il 19 agosto dall'istituto superiore di sanità. I casi di eventuale contagio a scuola vengono gestiti con una procedura chiara, ma soprattutto con il supporto dei dipartimenti di prevenzione. Quest'ultimi sono l'organo competente a fare le valutazioni del caso".