Confermato lo sciopero dei bus Gtt il primo giorno di scuola: fumata nera dall'incontro tra sindacati e istituzioni

A portare i dipendenti del Gruppo sul piede di guerra, nel primo giorno di scuola, sono le condizioni di lavoro legate al Covid. Le organizzazioni contestano in particolare la mancanza di adeguati mezzi per la sanificazione dei mezzi, così come di dispositivi di sicurezza per gli autisti, oltre ad una situazione economica molto difficile: nel 2020 le perdite dell'azienda "potrebbero raggiungere i 30-40 milioni. Siamo molto preoccupati per i 4.300 dipendenti".