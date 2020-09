La richiesta di Magliano (Moderati): "Patrocinio della Regione e del Consiglio Regionale ai soli eventi completamente accessibili e fruibili"

"Niente più contributi né benefit per le manifestazioni con barriere architettoniche o comunque non accessibili e fruibili alle persone con disabilità: lo chiedo a Palazzo Lascaris con un Ordine del Giorno appena depositato", dichiara Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio regionale.

"Se il Consiglio Regionale approverà il mio atto, gli eventi di cultura, sport e spettacolo organizzati sul territorio regionale dovranno garantire la totale assenza di barriere architettoniche per poter contare su convenzioni e contributi da parte della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale e degli organismi consultivi. È dovere del governo regionale garantire un facile accesso per tutti alle manifestazioni pubbliche. La Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza numero 180/2019, attualmente in vigore a livello regionale, non subordina la concessione dei patrocini alla garanzia di totale accessibilità".

"La Regione Piemonte si adegui, da questo punto di vista, agli standard e alle normative di altre Regioni italiane, Marche su tutte. Con il mio atto chiedo che solo i progetti completamente accessibili e fruibili a tutti siano patrocinati o finanziati dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale", conclude Magliano.