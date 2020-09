Rsa, Grimaldi (LUV): "Dall’ISS il via libera alle visite dei parenti"

“Sono passati sei mesi da quando le RSA, in piena emergenza Covid, sono state giustamente chiuse senza dare la possibilità agli ospiti e ai pazienti di interagire con i propri affetti più cari se non, più recentemente, attraverso un vetro. Da ieri le linee guida dell'Istituto superiore di sanità dettano le condizioni per la riapertura delle visite in sicurezza pertanto – commenta Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione – ci aspettiamo che la Regione guidi al meglio questo delicato passaggio, contemperando l’esigenza di accelerare un progressivo ritorno alla normalità anche nelle RSA, con le necessità sanitarie e di sicurezza legate alla fragilità degli ospiti di quei luoghi”.

"La scorsa primavera abbiamo criticato aspramente la Giunta Cirio per la mala gestione dell’emergenza Covid nelle RSA, dallo scaricabarile di responsabilità verso le direzioni delle strutture residenziali, fino alle drammatiche settimane in cui, tra DGR in bozza e pubblicate dopo modifiche last minute, le RSA diventavano i focolai più grandi e pericolosi di Covid in Regione – prosegue Grimaldi. Oggi invitiamo la Giunta regionale a usare i propri poteri e le ampie competenze in materia sanitaria per governare questa delicata fase in cui, oltre alla riapertura delle visite per i parenti dei pazienti, c’è il via libera per la ripresa in sicurezza delle attività di gruppo all'interno delle strutture”.

“Sperando di non dover affrontare una nuova ondata di Covid virulenta come la prima, e che non ci sia bisogno di richiudere ermeticamente quei luoghi, è incredibile come, tra un’ondata e l’altra, non si siano trovate le soluzioni per ripristinate un po’ di normalità nelle RSA; ed è altrettanto inaccettabile – prosegue Grimaldi – che non siano ancora trovate soluzioni per gli eventuali pazienti Covid non autosufficienti che se sintomatici non possono stare nelle strutture residenziali ma che, una volta dimessi dagli ospedali, non possono rientrare immediatamente nelle RSA".

"Le persone anziane e gli individui più fragili che risiedono nelle RSA necessitano di cure, assistenza e soprattutto affetto – conclude Grimaldi – perciò riteniamo assolutamente fondamentale che la Regione faccia tutto ciò che è in suo potere per accelerare i tempi delle riaperture delle strutture verso l’esterno, garantendo agli ospiti di riabbracciare i propri cari”.