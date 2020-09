Venaria, Giulivi lancia la volata: "Turismo, commercio, lavoro, ma anche manutenzione per rilanciare la città"

Anche a Venaria ultimi rintocchi per il conto alla rovescia prima delle Amministrative che restituiranno un sindaco alla città, ma mai si era presentato un appuntamento elettorale come quello del 20 e 21 settembre. Lo sa bene Fabio Giulivi, candidato per un centrodestra piuttosto unito, che spazia dalla Lega a Fratelli d'Italia, fino a Forza Italia e Udc. "È una campagna elettorale particolare - dice l'aspirante primo cittadino - e anche presentare i contenuti del nostro programma lo è, senza poter incontrare i cittadini come si fa di solito".

"La mia candidatura nasce dalla volontà di costruire un percorso comune nel centrodestra, superando i vecchi attriti - prosegue Giulivi -: abbiamo potuto muoverci sul territorio, facendoci conoscere nei quartieri. Sono convinto che potremo vincere e se succederà, sarà stato merito di un grande gioco di squadra". "Al programma hanno contribuito tutti i partiti, con esperti e tavoli programmatici - dice ancora - e abbiamo punti concreti, non voli pindarici".

Tra le priorità, "un piano di manutenzioni, perché Venaria non è mai stata brutta come oggi. Bisogna capire cosa non sta funzionando in città. E poi bisogna pensare al turismo, visto che siamo città turistica, ma senza le ricadute positive del caso. Dobbiamo trattenere il visitatore in città, anche con idee a costo zero e proponendoci come porta delle Valli di Lanzo. Inoltre siamo isolati dal mondo metropolitano mentre altri Comuni della ci tira fanno asse e collaborano e abbiamo pagato sia sul piano della Sanità che su quello dei trasporti, rimanendo tagliati fuori dagli ospedali e dalla metro. Possiamo puntare per cominciare dalle Universiadi".

E ancora: "Dobbiamo valorizzare il commercio, anche tramite il web, così come l'occupazione: non possiamo garantire posti di lavoro, ma possiamo creare le condizioni per essere attrattivi verso aziende e attività produttive che possano venire a insediarsi qui". "Dobbiamo risolvere i collegamenti del Poliambulatorio e le sue opere di contorno, riempiendo di servizi la struttura".

"Conosco la città da vicino - dice Alessandro Benvenuto (coordinatore provinciale Lega) - e si vede che il programma se ne interessa a fondo: si entra nello specifico e si toccano aspetti concreti. Disegnano un'idea di città differente. Siamo fiduciosi di vincere al primo turno e in questa campagna elettorale Giulivi si è dimostrato in grandissimo candidato sindaco".

"L'ultima volta che sentivo un sentiment di questo genere - aggiunge Roberto Rosso (Forza Italia) - è stato lo scorso anno a Rivoli. C'è molta convinzione e c'è una squadra corsa, con delle belle liste: il programma è ricco di contenuti, centrato sui problemi reali. E in questa crisi è stata lasciata da sola una grande fascia di popolazione, che non ha soldi per pagare gli affitti, per non parlare dei trasporti. E senza dimenticare una realtà come la Reggia di Venaria, che deve essere un punto di riferimento per la città. E se Venaria è stato il primo Comune a cedere ai Cinque Stelle, deve anche essere il primo ad accorgersi dell'errore. Il centrodestra può fare leva su una grande coesione".

E Paolo Greco Lucchina (Udc) sottolinea: "Giulivi è stato bravo a fare coesione al centrodestra e siamo stati in grado di partire per tempo, accompagnati da una forte componente civica. Questo è un modello che andrebbe esportato in tutta la provincia di Torino". "Venaria viene da tre fallimenti e commissari - conclude -: ora i cittadini hanno un'opportunità di cambiamento, con un progetto vincente".