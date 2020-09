Verso il referendum, da Torino l'appello al No: "La democrazia non è un costo, ma un valore"

"La democrazia è un valore, non un costo. E instillare nella popolazione questo concetto pone le fondamenta per qualcosa di molto pericoloso. È una di tante tappe che puntano a sostituire la democrazia rappresentativa con altro, che ha sapore plebiscitario e che non ha mai portato bene, nella storia". Così Igor Boni, presidente dei Radicali italiani, accompagna l'invito che da più parti della politica italiana arriva a sostenere il No al prossimo referendum confermativo (e non abrogativo) che il 20 e 21 settembre chiamerà a decidere sul taglio dei parlamentari.

"È un No nel merito - prosegue Boni - e ci potrebbero essere danni importanti che andremo a procurare se vincessero i Si. È un No detto da persone abituate a dire Si, ma siamo riformatori solo se hanno un significato e non a tutti i costi".

"Non ci faremmo mai operare al cuore da un salumiere - Marco Cavaletto, coordinatore di +Europa Torino - e allo stesso modo dovremmo ascoltare gli esperti in materia. Sono convinto che molti di coloro che voteranno si pensano di limare la piramide della politica dall'alto, in realtà lo faranno dal basso. In futuro continueranno a esserci comunque coloro che della politica hanno dato un brutto spettacolo. Qui si vuole sostituire alla rappresentanza la logica della Repubblica presidenziale". "Qui il quorum non c'è, ecco perché bisogna convincere le persone ad andare a votare lo stesso".



Con loro, anche Fabrizio Cassella, docente di diritto costituzionale all'Università di Torino, Giovanna Giordano Peretti (tra i fondatori di sì Torino va avanti), Silvio Viale, Patrizia De Grazia (coordinatrice Adelaide Aglietta) e Valentino Castellani ex sindaco di Torino.

"Quello che mi spinge a dire No è la preoccupazione per la qualità della democrazia - dice Castellani -. Questa riforma costituzionale votata da una maggioranza bulgara in Parlamento è un'aggressione dell'anti politica alla qualità della nostra democrazia. Qui, il vero nodo, è il bicameralismo perfetto e l'equilibrio tra i poteri, di cui questa riforma non si occupa minimamente. La democrazia non è un costo, ma una risorsa".

"La democrazia garantisce a tutti di poter fare politica senza venire condizionato - aggiunge Viale - eppure tutti coloro che si professano contro le influenze e i gruppi di pressione ora si schierano per limitare questo aspetto. Votare No permette di spegnere questa miccia populista, anche se i sondaggi danno in vantaggio i Sì. Una rimonta ci può essere".