Ancora un weekend estivo a Torino e provincia, ma con rovesci in arrivo

Questo weekend sarà ancora dal sapore estivo, ma già da domenica pomeriggio la situazione cambierà per la presenza di una perturbazione atlantica che porterà maltempo almeno fino a martedì mattina.

A Torino quindi avremo questa situazione.: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Qualche nube cumuliforme sui rilievi al pomeriggio, soprattutto sabato sulle Alpi settentrionali che occasionalmente potrebbero produrre locali rovesci. Temperature in aumento e sopra la media del periodo con massime che sabato potranno superare i 30 °C. Minime anche in aumento con valori intorno 17 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Domenica mattina ancora bel tempo e temperature minime in aumento di 1/2 °C, massime stazionarie o in lieve calo. Al pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dai settori settentrionali, con locali rovesci e temporali sulle zone alpine, che gradualmente in serata si sposteranno sulle pianure verso sud. Venti deboli a regime di brezza fino all’ingresso della perturbazione.

Lunedì quindi maltempo diffuso, specialmente sui settori meridionali. Temperature in forte calo fino 21/22 °C nelle massime. Vento generalmente settentrionali da deboli a moderati.

Martedì ancora possibili residue piogge al mattino ma poi migliora nel corso della giornata. Temperature in rialzo e venti ancora settentrionali.