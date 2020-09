Poirino, sbatte contro un albero e finisce in un fosso: morto l'avvocato Dionisio

Un uomo di 82 anni è morto questo pomeriggio in un terribile incidente mentre si trovava alla guida in una strada nei pressi di Poirino, nella frazione Ternavasso. La sua auto, un'Audi Q2, è uscita fuori strada all'improvviso, schiantandosi contro un albero e finendo poi in un fossato.

Si tratta dell'avvocato torinese Antonio Dionisio, uno dei maggiori esperti di diritto della famiglia. L'anziano, che probabilmente è stato colto da un malore poco prima dell'impatto, è morto sul colpo. Ma la ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente spetta ora ai carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118.